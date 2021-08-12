Златан Ибрагимович может пропустить начало сезона из-за травмы

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович продолжает восстановление от травмы, из-за которой он пропустил концовку прошлого сезона.

В июне 39-летний игрок перенес артроскопическую операцию на левом колене. Восстановление проходит хорошо, но медицинский штаб "россонери" решил не форсировать возвращение форварда.

Ибрагимович не сыграет в стартовом матче "Милана" с "Сампдорией" в Серии А, сообщает Day.Az со ссылкой на sports.ru. Теоретически он может выйти на поле в игре с "Кальяри", но это маловероятно.

Скорее всего, Златан вернется к матчу с "Лацио", который состоится 12 сентября.

В 19 матчах прошлого сезона Серии А нападающий забил 15 голов.