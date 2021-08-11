Месси остался в ПСЖ без "десятки" на футболке

В мировом футболе начинается новая эпоха. Лионель Месси, разбивший сердца болельщиков "Барселоны" своим уходом из клуба, подписал контракт с французской командой ПСЖ.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по условиям договора "Пари Сен-Жермен" будет платить форварду около 35 млн евро за сезон. В Париже аргентинец проведет как минимум два года и с большой долей вероятности завершит свою карьеру именно там.

А вот от привычной "десятки" на футболке игрока фанатам придется отвыкать. Месси будет выступать под тридцатым номером, с которого и начинал карьеру в Каталонии.