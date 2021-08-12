Матчи сборной Азербайджана пройдут без зрителей

Матчи сборной Азербайджана в рамках отборочного этапа ЧМ-2022 пройдут в сентябре без зрителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, решение об этом приняли УЕФА и ФИФА.

Указанные структуры сочли целесообразным проведение отборочных матчей в Европе в следующем месяце при пустых трибунах в связи с пандемией коронавируса. Что касается встреч в октябре и ноябре, то вопрос будет еще обсуждаться.

Отметим, наша сборная заняла место в группе А отборочного этапа ЧМ-2022, и 1 сентября встретится со сборной Люксембурга, 4-го - с Ирландией, а 7-го - с Португалией.