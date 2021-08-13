Президент ФИА рассказал о состоянии Михаэля Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поделился подробностями о состоянии Михаэля Шумахера, передает Day.Az.

"Благодаря работе врачей и содействию жены Михаэля Коринны, которая хотела, чтобы Михаэль выжил, он действительно выжил. Но от травмы остались последствия. Сейчас он с ними борется. Мы надеемся, что ситуация будет медленно, но улучшаться.

Я провел много времени рядом с Коринной после инцидента. Она - замечательная женщина. Она никогда не ожидала, что ей придётся взять управление семьей в свои руки. Это произошло неожиданно, но у нее не было выбора", - приводит слова Жана Тодта Bild.

Напомним, в декабре 2013 года Шумахер, катаясь на горных лыжах, получил в результате падения тяжелые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить все в тайне.