Overtime на Day.Az! - прогнозы к матчам ХИК-Нефтчи, АЕЛ-Карабах

Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждаться прогнозы к матчам ХИК-Нефтчи, АЕЛ-Карабах.

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