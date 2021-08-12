Стало известно о планах ПСЖ заменить самого дорогого футболиста мира на Роналду

Парижский ПСЖ хочет подписать контракт с форвардом "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AS.

По информации источника, инициатива исходит лично от президента клуба Нассера Аль-Хелайфи. Переход планируется оформить через год, когда у португальца истечет контракт с туринцами.

Трансфер также поможет ПСЖ заменить Килиана Мбаппе, который летом 2022-го станет свободным агентом, так как не хочет продлевать соглашение с парижанами. Уточняется, что Аль-Хелайфи всегда мечтал собрать в своей команде Неймара, Лионеля Месси и Роналду.

Мбаппе - самый дорогой футболист мира по версии портала Transfermarkt.de. Стоимость форварда сборной Франции оценивается в 160 миллионов евро.