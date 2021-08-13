Определились следующие соперники "Карабаха" и "Нефтчи"

Определились соперники азербайджанских футбольных клубов "Нефтчи" и "Карабах" в рамках следующего этапа Лиги конференций УЕФА.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, "Карабах" сыграет в плей-офф с шотландским "Абердином". Первый матч состоится 19 августа в Баку, ответный - 26 августа в Шотландии.

Соперником "Нефтчи" в плей-офф станет израильская команда "Маккаби-Хайфа". Первый матч пройдет 19 августа в Баку, а ответный - 26 августа в Израиле.