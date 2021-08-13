Переход Месси не сделал состав «ПСЖ» самым дорогим в мире, французы — вторые

Переход аргентинского форварда Лионеля Месси во французский "ПСЖ" не сделал состав парижского клуба самым дорогим в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Испанское издание Marca на основании данных Transfermarkt.com составило рейтинг самых дорогостоящих составов команд.

Возглавляет список английский "Манчестер Сити", суммарная стоимость игроков которых оценивается в €1,06 млрд. На второй строчке расположился "ПСЖ". Состав парижан оценен в 993,75 миллиона евро. Также в топ-3 попал "Ливерпуль" - 904,50 млн евро.

Топ-10 дорогостоящих составов по версии Transfermarkt.com:

1. "Манчестер Сити" - 1,06 миллиарда евро

2. "ПСЖ" - 993,75 млн

3. "Ливерпуль" - 904,50 млн

4. "Челси" - 896,50 млн

5. "Манчестер Юнайтед" - 858,25 млн

6. "Реал" - 848,50 млн

7. "Бавария" - 818,50 млн

8. "Барселона" - 763,00 млн

9. "Атлетико" - 729,40 млн

10. "Тоттенхэм" - 704,00 млн

Фото: Sarah Meyssonnier/Reuters