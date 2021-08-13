Переход Месси не сделал состав «ПСЖ» самым дорогим в мире, французы — вторые
Переход аргентинского форварда Лионеля Месси во французский "ПСЖ" не сделал состав парижского клуба самым дорогим в мире, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Испанское издание Marca на основании данных Transfermarkt.com составило рейтинг самых дорогостоящих составов команд.
Возглавляет список английский "Манчестер Сити", суммарная стоимость игроков которых оценивается в €1,06 млрд. На второй строчке расположился "ПСЖ". Состав парижан оценен в 993,75 миллиона евро. Также в топ-3 попал "Ливерпуль" - 904,50 млн евро.
Топ-10 дорогостоящих составов по версии Transfermarkt.com:
1. "Манчестер Сити" - 1,06 миллиарда евро
2. "ПСЖ" - 993,75 млн
3. "Ливерпуль" - 904,50 млн
4. "Челси" - 896,50 млн
5. "Манчестер Юнайтед" - 858,25 млн
6. "Реал" - 848,50 млн
7. "Бавария" - 818,50 млн
8. "Барселона" - 763,00 млн
9. "Атлетико" - 729,40 млн
10. "Тоттенхэм" - 704,00 млн
Фото: Sarah Meyssonnier/Reuters
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