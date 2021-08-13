Платок Месси с прощальной пресс-конференции выставили на продажу за $1 млн

Бумажный платок экс-форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси, который он использовал на прощальной пресс-конференции, выставили на продажу на одном из испанских сайтов за $1 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор объявления уверяет, что на платке остались слезы футболиста.

Напомним, 10 августа "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.

Фото: Joan Monfort/AP