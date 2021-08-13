https://news.day.az/sport/1369604.html Каратэ исключили из программы парижской Олимпиады
Каратэ исключили из программы парижской Олимпиады
Каратэ исключено из программы летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.
Об этом сообщил Оргкомитет соревнований, передает Day.Az.
Было отмечено, что данное решение принято в рамках правил, установленных Международным олимпийским комитетом, и не может быть изменено.
Отметим, что Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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