Каратэ исключили из программы парижской Олимпиады

Каратэ исключено из программы летних Олимпийских игр 2024 года, которые пройдут в Париже.

Об этом сообщил Оргкомитет соревнований, передает Day.Az.

Было отмечено, что данное решение принято в рамках правил, установленных Международным олимпийским комитетом, и не может быть изменено.

Отметим, что Олимпиада в Париже должна пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.