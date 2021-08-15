https://news.day.az/sport/1369846.html "Карабах" встретится с "Зиря", а "Нефтчи" с "Габалой" - Премьер-лига Азербайджана
"Карабах" встретится с "Зиря", а "Нефтчи" с "Габалой" - Премьер-лига Азербайджана
Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу, собщает Day.Az.
В последний игровой день состоятся две встречи.
Первый матч дня пройдет в Зиря. Хозяева поля будут принимать "Карабах". Игра стартует в 18:00. Эти команды 23 раза встречались в рамках чемпионата страны. 16 раз одержали верх агдамцы, 7 раз зафиксирована ничья.
Тур закроется матчем "Нефтчи" - "Габала", который начнется в 20:00. Эти команды в 52-й раз встречаются в Премьер-лиге Азербайджана.
I тур
15 августа
18:00 "Зиря" - " Карабах"
20:00. "Нефтчи" - "Габала".
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