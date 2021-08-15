"Карабах" встретится с "Зиря", а "Нефтчи" с "Габалой"

Сегодня завершится первый тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу, собщает Day.Az.

В последний игровой день состоятся две встречи.

Первый матч дня пройдет в Зиря. Хозяева поля будут принимать "Карабах". Игра стартует в 18:00. Эти команды 23 раза встречались в рамках чемпионата страны. 16 раз одержали верх агдамцы, 7 раз зафиксирована ничья.

Тур закроется матчем "Нефтчи" - "Габала", который начнется в 20:00. Эти команды в 52-й раз встречаются в Премьер-лиге Азербайджана.

I тур

15 августа

18:00 "Зиря" - " Карабах"

20:00. "Нефтчи" - "Габала".