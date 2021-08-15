Внук Мухаммеда Али нокаутировал соперника в дебютном поединке

Американский боксер Нико Али Уолш нокаутировал оппонента Джордана Уикса в своем первом поединке в профессионалах. Видео доступно в Twitter-аккаунте Top Rank Boxing, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

21-летний Уолш расправился с соперником за 70 секунд, добившись победы нокаутом в дебютной схватке. Поединок прошел в рамках вечера бокса в Катоса, штат Оклахома.

Глава Top Rank Inc. Боб Арум высоко оценил выступление Уолша - внука легендарного боксера Мухаммеда Али. "Волшебное выступление. Его дед бы гордился тем, как этот парень прославляет его", - отметил промоутер в своем Twitter-аккаунте.

Оппонент Уолша Уикс до встречи с внуком Мухаммеда Али проигрывал лишь однажды. Теперь на его счету четыре победы при двух поражениях.

Мухаммед Али (имя при рождении - Кассиус Клей-младший) - один из самых значимых боксеров в истории спорта. Он удерживал титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе (1964-1966, 1974-1978), выигрывал золото Олимпийских Игр в 1960-м, неоднократно признавался спортсменом века различными изданиями.