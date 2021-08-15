https://news.day.az/sport/1369915.html Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер - ВИДЕО
Умер чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер - ВИДЕО
Чемпион мира по футболу в составе сборной ФРГ Герд Мюллер скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает пресс-служба мюнхенской "Баварии", за которую выступал Мюллер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
За "Баварию" форвард играл с 1964 по 1979 год.
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