Overtime на Day.Az! - предстоящие матчи ТОП-5 лиг и куда перейдет Мбаппе

Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают матчи ТОП-5 лиг, которые состоятся в конце этой недели, а также перейдет ли Мбаппе в "Реал"?

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