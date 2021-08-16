https://news.day.az/sport/1370136.html Overtime на Day.Az! - предстоящие матчи ТОП-5 лиг и куда перейдет Мбаппе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - предстоящие матчи ТОП-5 лиг и куда перейдет Мбаппе - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начался очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая транслируется на AvtoFM, обсуждают матчи ТОП-5 лиг, которые состоятся в конце этой недели, а также перейдет ли Мбаппе в "Реал"?
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