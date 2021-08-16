В полуфинал ЧМ по борьбе в России вышли 4 азербайджанских спортсмена

В полуфинал чемпионата мира по борьбе среди кадетов и юниоров, который стартовал в российской Уфе, вышли четыре азербайджанских спортсмена.

Как сообщили Day.Az в Федерации борьбы Азербайджана, в первый день соревнований на канвас вышли спортсмены в весовых категориях 57, 65, 70, 79 и 97 килограммов.

В стартовом поединке Нуреддин Новрузов (57 кг) одержал убедительную победу над итальянским спортсменом. Наш соотечественник также одержал досрочную победу над монгольским борцом и вышел в полуфинал.

Зираддин Байрамов (65 кг) в первом матче обыграл таджикского борца. Во втором поединке Байрамов отставал от своего грузинского соперника со счетом 2:5. Но, сконцентрировавшись и проявив невероятную решимость, он одолел борца из Грузии и вышел в полуфинал ЧМ.

Джебраил Гаджиев (70 кг) в 1/8 финала одержал досрочную победу на своим болгарским оппонентом, а позже - над борцом из Швеции и вышел в полуфинал.

Ашраф Аширов (79 кг) начал чемпионат с уверенной победы над латвийским спортсменом со счетом 10:0. С таким же счетом в 1/8 финала он одолел монгольского борца. В четвертьфинале Аширов одержал вверх над кыргызским спортсменом и вышел в полуфинал.

Полуфинальные схватки стартуют в 17:00 по бакинскому времени 16 августа.