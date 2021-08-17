В "Ювентусе" задумались о продаже Криштиану Роналду

Криштиану Роналду может покинуть "Ювентус" уже нынешним летом. Такой вариант допускают в туринском клубе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Профиль", причиной тому являются финансовые трудности, с которыми может столкнуться клуб. Уход форварда, чей годовой оклад достигает 31 млн евро, сможет понизить зарплатную ведомость клуба.

Кроме того, в своей заметке Marca подчеркивает, что и сам португалец не прочь покинуть "Ювентус". Отмечается, что Роналду контактировал с мадридским "Реалом" в конце минувшего сезона.