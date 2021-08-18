https://news.day.az/sport/1370389.html «ПСЖ» летом 2022 года хочет подписать Погба с зарплатой 30 миллионов евро в год
«ПСЖ» летом 2022 года хочет подписать Погба с зарплатой 30 миллионов евро в год
"ПСЖ" летом 2022 года может купить центрального полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает Day.Az со ссылкой на The Independent.
По данным источника, парижане готовы предложить игроку 30 миллионов евро в год. Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.
Ранее сообщалось, что следующим летом Погба может продолжить карьеру в "Реале". В прошлом сезоне 28-летний хавбек провел за "МЮ" 42 матча, забил 6 голов и сделал 10 голевых передач. Стоимость игрока - 60 миллионов евро.
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