В Азербайджане прошел семинар по бразильскому джиу-джитсу под девизом "2907"

Федерация бразильского джиу-джитсу Азербайджана провела общереспубликанский семинар под девизом "2907", посвященный светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, сообщили Day.Az в пресс-службе федерации. В семинаре приняли участие спортсмены из разных регионов Азербайджана.

На мероприятии минутой молчания была почтена светлая память шехидов.

Выступая на открытии семинара, спортсмен, обладатель черного пояса, внесший значимый вклад в развитие бразильского джиу-джитсу в Азербайджане, ветеран первой Карабахской войны Талех Гасанов отметил, что перед спортсменами стоит большая задача, в рамках которой они должны представлять свою страну на международных соревнованиях с еще большей решимостью и отдачей.

Президент Федерации бразильского джиу-джитсу Азербайджана Агиль Аджалов в своем выступлении рассказал о негативном влиянии пандемии коронавируса на деятельность спортсменов.

Он также подчеркнул, что 44-дневная Отечественная война закончилась победой Азербайджана. И на спортивной арене представители Азербайджана должны высоко держать планку, поднимать флаг своей страны на всех соревнованиях и всегда стремиться к высоким целям.

Вице-президент федерации Руфат Гасанов в своем выступлении подчеркнул важность патриотизма для каждого спортсмена.

Далее состоялся семинар под руководством Талеха Гасанова, на котором присутствовал вице-президент федерации, обладатель черного пояса Анар Сафаров.

В ходе семинара был продемонстрирован ряд приемов бразильского джиу-джитсу, раскрыты тонкости этого боевого искусства.

По окончании аттестации ряду спортсменов были присвоены следующие степени.