https://news.day.az/sport/1370647.html Борец-азербайджанец встретился с президентом Украины
Борец-азербайджанец встретился с президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский принял 23-летнего соотечественника Парвиза Насибова, завоевавшего серебряную медаль Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг.
Насибов поделился фото в своем профиле Instagram, передает Day.Az.
"Для меня была большая честь познакомиться с Вами лично! Спасибо Вам большое за такой теплый прием и за то, что достойно оцениваете наш труд! Верю,что с вашим участием нашей стране обеспечено светлое будущее и процветание!", - сказал борец.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре