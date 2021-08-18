Борец-азербайджанец встретился с президентом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский принял 23-летнего соотечественника Парвиза Насибова, завоевавшего серебряную медаль Олимпиады по греко-римской борьбе в весовой категории 67 кг.

Насибов поделился фото в своем профиле Instagram, передает Day.Az.

"Для меня была большая честь познакомиться с Вами лично! Спасибо Вам большое за такой теплый прием и за то, что достойно оцениваете наш труд! Верю,что с вашим участием нашей стране обеспечено светлое будущее и процветание!", - сказал борец.