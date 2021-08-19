"Барселона" предложила бразильскому футболисту номер Месси

Испанская "Барселона" планирует сохранить футболиста Филиппа Коутиньо в команде.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на издание Mundo Deportivo, бразильскому полузащитнику была предложена форма под номером 10, которую ранее носил Лионель Месси.

Главный тренер каталонцев Рональд Куман считает, что после перехода аргентинского нападающего во французский ПСЖ Коутиньо может принести больше пользы команде.

Филиппе Коутиньо перешел в "Барселону" из английского "Ливерпуля" в 2018 году за 135 миллионов евро.