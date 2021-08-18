Overtime на Day.Az! - сюрпризные результаты в плэй-офф Лиги Чемпионов

Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждаться сюрпризные результаты в плэй-офф Лиги Чемпионов, а также последние новости в мире футбола.

Присоединяйтесь к эфиру!