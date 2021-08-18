https://news.day.az/sport/1370827.html Overtime на Day.Az! - сюрпризные результаты в плэй-офф Лиги Чемпионов - АНОНС
Overtime на Day.Az! - сюрпризные результаты в плэй-офф Лиги Чемпионов - АНОНС
Cегодня в 17:00 состоится очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
На передаче, которая будет транслироваться на AvtoFM, будут обсуждаться сюрпризные результаты в плэй-офф Лиги Чемпионов, а также последние новости в мире футбола.
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