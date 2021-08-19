Нурмагомедов рассказал о планах на футбольную карьеру

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, собирается ли он начать футбольную карьеру. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Спортсмен отметил, что поддерживает дружеские отношения с руководством махачкалинского клуба "Легион-Динамо", выступающего во втором дивизионе Футбольной национальной лиги (ФНЛ), однако планов выходить на поле у него нет из-за большой занятости.

При этом Нурмагомедов отметил, что может сделать исключение ради участия в игре Кубка России против команды Российской Премьер-лиги (РПЛ). Он также добавил, что для этого ему придется скинуть около пяти килограммов. По словам спортсмена, контракта с "Легионом-Динамо", на подписание которого 13 августа намекал клуб, у него нет.

Нурмагомедов известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он был чемпионом организации в легком весе, в MMA провел 29 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Защитив титул осенью 2020 года, россиянин объявил о завершении карьеры.