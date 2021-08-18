Стало известно о будущем самого дорогого футболиста в мире

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе дал понять, что не будет менять команду в летнее трансферное окно. 22-летний футболист планирует продолжить выступление за французский клуб. О будущем спортсмена стало известно Cadena CER, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным издания, Мбаппе рассказал, что будет и дальше играть за ПСЖ, своему окружению. Также об этом сообщил футболистам спортивный директор французского клуба Леонардо. Он заверил в этом и потенциальных новичков команды во время переговоров.