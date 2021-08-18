Борцы Азербайджана завоевали еще две медали в России

В Уфе (Россия) проходит молодежное первенство мира по борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день чемпионата представители сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали еще две медали.

Туран Байрамов (74 кг), который недавно принял участие на Олимпиаде-2020 в Токио, выиграл схватку за бронзу. Также третье место занял Сагадулла Агаев (86 кг).

Абульфаз Насиров (61 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг) проиграли встречи за бронзу.

Также на ковер вышли борчихи Гюльтакин Ширинова (50 кг) и Жаля Алиева (59 кг). Алиева вышла в полуфинал, где проиграла и завтра будет бороться за бронзу.

По итогам трех дней в копилке команды три серебряные и две бронзовые медали.