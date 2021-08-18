Борцы Азербайджана завоевали еще две медали в России
В Уфе (Россия) проходит молодежное первенство мира по борьбе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в третий день чемпионата представители сборной Азербайджана по вольной борьбе завоевали еще две медали.
Туран Байрамов (74 кг), который недавно принял участие на Олимпиаде-2020 в Токио, выиграл схватку за бронзу. Также третье место занял Сагадулла Агаев (86 кг).
Абульфаз Насиров (61 кг) и Айдын Ахмедов (125 кг) проиграли встречи за бронзу.
Также на ковер вышли борчихи Гюльтакин Ширинова (50 кг) и Жаля Алиева (59 кг). Алиева вышла в полуфинал, где проиграла и завтра будет бороться за бронзу.
По итогам трех дней в копилке команды три серебряные и две бронзовые медали.
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