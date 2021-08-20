https://news.day.az/sport/1371096.html В ПСЖ недовольны Рамосом: он ведет себя высокомерно
В ПСЖ недовольны Рамосом: он ведет себя высокомерно
В "Пари Сен-Жермен" недовольны поведением защитника Серхио Рамоса.
Источники во французской команде утверждают, что испанец ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба, хотя даже не является капитаном или главной звездой команды, передает Day.Az.
В ПСЖ не намерены мириться с подобным. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер "парижан" Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе, сообщает sports.ru со ссылкой на Cadena SER.
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