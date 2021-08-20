В ПСЖ недовольны Рамосом: он ведет себя высокомерно

В "Пари Сен-Жермен" недовольны поведением защитника Серхио Рамоса.

Источники во французской команде утверждают, что испанец ведет себя высокомерно по отношению к персоналу клуба, хотя даже не является капитаном или главной звездой команды, передает Day.Az.

В ПСЖ не намерены мириться с подобным. Если Рамос не изменит своего отношения к делу, главный тренер "парижан" Маурисио Почеттино не гарантирует ему места в стартовом составе, сообщает sports.ru со ссылкой на Cadena SER.