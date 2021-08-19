На Кубке Украины тренер избил судью

Матч второго предварительного раунда Кубка Украины между "Волчанском" и "Олимпией" завершился потасовкой на поле.

Как передает Day.Az со ссылкой на streamable.com, главный тренер "Олимпии" Александр Кулик набросился с кулаками на главного арбитра встречи после финального свистка.

Тренер был разъярен, что его команда уступила со счетом 0:1, пропустив гол с пенальти назначенным главным арбитром. Также судья отменил в одном из эпизодов гол подопечных Кулика. Игрокам удалось успокоить тренера.