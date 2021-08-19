«Гран-при Турции» в этом сезоне может не состояться

В начале октября, возможно, не состоится не только "Гран-при Японии", но и этап в Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на Aerodinamik F1.

Гонка в Стамбуле запланирована на 1-3 октября и ожидалось, что таким образом команды избегут проблем в связи с тем, что Турции находятся в красном списке стран, при въезде из которых в Великобританию необходимо пройти 10-дневный карантин.

Теперь "Гран-при Турции", возможно, будет перенесен на 21 ноября (вместо гонки в Бразилии), но "Ф-1" изучит, какая дата предпочтительнее в плане логистики.