Обнародованы цены на билеты матча Азербайджан – Португалия

С 21 августа поступят в продажу билеты на игру отборочного цикла ЧМ-2022 Азербайджан - Португалия.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт АФФА, в связи с пандемией COVID-19 разрешено заполнение стадиона болельщиками на 50%. В зависимости от категорий, билеты стоят 2, 5, 10 и 15 манатов.

Отметим, матч состоится 7 сентября на Бакинском Олимпийском стадионе и начнется в 20:00.