МОК добавил одну новую дисциплину в программу Игр-2024 в Париже

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список спортивных дисциплин, которые будут представлены на Олимпийских играх - 2024 в Париже. Об этом сообщается сайт организационного комитета Игр-2024, передает Day.Az.

Впервые в истории Олимпиады пройдут соревнования по брейк-дансу. Также в столице Франции состоятся соревнования по спортивному скалолазанию, скейтборду и серфингу, которые впервые прошли в рамках ОИ-2020 в Токио.

Из программы Олимпиады исключили турниры по карате, которые также впервые прошли в рамках токийских Игр.

Олимпийские игры - 2024 в Париже должны состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.