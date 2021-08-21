https://news.day.az/sport/1371547.html МОК добавил одну новую дисциплину в программу Игр-2024 в Париже
МОК добавил одну новую дисциплину в программу Игр-2024 в Париже
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список спортивных дисциплин, которые будут представлены на Олимпийских играх - 2024 в Париже. Об этом сообщается сайт организационного комитета Игр-2024, передает Day.Az.
Впервые в истории Олимпиады пройдут соревнования по брейк-дансу. Также в столице Франции состоятся соревнования по спортивному скалолазанию, скейтборду и серфингу, которые впервые прошли в рамках ОИ-2020 в Токио.
Из программы Олимпиады исключили турниры по карате, которые также впервые прошли в рамках токийских Игр.
Олимпийские игры - 2024 в Париже должны состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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