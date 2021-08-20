Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата мира

Азербайджанский спортсмен вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди юниоров, который проводится в российском городе Уфе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на пятый день соревнований к борьбе за медали присоединились борцы греко-римского стиля в весовых категориях 55, 63, 77, 87 и 130 кг.

В весовой категории 55 кг азербайджанский борец Эльмир Алиев в 1/8 финала уступил своему иранскому оппоненту, но поскольку представитель Ирана вышел в финал, Алиев завоевал право бороться за бронзовую медаль.

За медаль того же достоинства в весовой категории 63 кг поборется и Зия Бабашов, так как российский борец, которому он проиграл в дебютном поединке, тоже вышел в финал.

Лачин Велиев на старте одолел своего сербского соперника. В следующей схватке Велиев одержал победу над шведским борцом и вышел в четвертьфинал, где оказался сильнее представителя Германии. В полуфинале Велиев уступил голландцу, однако сохранил за собой право бороться за бронзовую медаль.

Сархан Мамедов, представляющий Азербайджан в весовой категории 130 кг, в своем первом поединке одолел иранского спортсмена, а затем, в 1/4 финала, одержал победу на польским борцом. В полуфинале он оказался сильнее представителя Греции. В финале Мамедов встретится с турецким борцом.

Очередные схватки в этих весовых категориях пройдут 21 августа.