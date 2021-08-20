Азербайджанский борец стала бронзовым призером чемпионата мира

Азербайджанская спортсменка Биргюль Солтанова (62 кг) завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе в Уфе (Россия).

Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, в поединке за третье место она победила представительницу Германии Луису Шеель.