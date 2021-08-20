https://news.day.az/sport/1371587.html Азербайджанский борец стала бронзовым призером чемпионата мира
Азербайджанский борец стала бронзовым призером чемпионата мира
Азербайджанская спортсменка Биргюль Солтанова (62 кг) завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате мира по борьбе в Уфе (Россия).
Как передает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, в поединке за третье место она победила представительницу Германии Луису Шеель.
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