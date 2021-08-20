Азербайджанские каратисты покорили Финляндию

Сегодня в Тампере (Финляндия) стартовал первенство Европы по каратэ среди юношей и молодежи.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, в первый день соревнования на старт вышли 9 азербайджанских спортсменов, трое из которых завоевали медали.

В возрастной категории 14-15 лет Рашид Сулейманов (63 кг) и Нихад Керимзаде (+70 кг) стали чемпионами, а Айсу Алиева (47 кг) стала третьей.

