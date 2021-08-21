Испанский футболист забил невероятный гол со своей половины поля - ВИДЕО
"Фарул" в матче шестого тура чемпионата Румынии обыграл бухарестское "Динамо" со счетом 3:0. На 12-й минуте счет открыл Хетафе Бетанкор. Он же удвоил преимущество, забив на 53-й минуте мяч со своей половины поля. Финальный счет установил Гиорги Гани, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Румынский журналист Эмануэль Рошу опубликовал в своем Twitter дальний голевой удар Бетанкора.
Чемпионат Румынии. Шестой тур
"Фарул" - "Динамо" Бухарест - 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Бетанкор, 12; 2:0 - 53; 3:0 - Ганя, 57.
Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на официальном YouTube-канале десятку лучших голов европейского сезона-2020/21. Лучший мяч забил форвард сборной Чехии Патрик Шик. Он забил гол со своей половины поля.
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