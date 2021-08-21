Стало известно, за счет чего Роналду поддерживает фантастическую физическую форму

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду рассказал, как он поддерживает физическую форму. Об этом сообщает The Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Португалец питается шесть раз в день. Он употребляет большое количество куриного мяса, фруктов, овощей, а также не употребляет сладкое и алкоголь. Также Криштиану позволят себе иногда съесть кусок пиццы. Кроме того, Роналду держит себя в фантастической форме за счет физических нагрузок. Помимо тренировок на поле, форвард ежедневно проводит время в домашнем тренажерном зале и бассейне. Еще одной неотъемлемой частью распорядка дня Роналду - сон пять раз в день.

Ранее Криштиану Роналду высказался о слухах о своем возвращении в мадридский "Реал".

Роналду перешел в "Ювентус" в 2018 году. За время выступления в туринском клубе Криштиану сыграл 132 игры во всех турнирах, в которых забил 101 мяч. За всю карьеру португалец провел 911 игр, в которых сумел отличиться 730 раз.

Фото: Alberto Saiz/AP