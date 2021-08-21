Судья из Гондураса выстрелил из пистолета, чтобы напугать болельщиков

Судья матча любительских команд в Гондурасе вооружился пистолетом, чтобы отогнать недовольных игроков и фанатов, передает Day.Az со ссылкой на Eurosport.

Необычный инцидент произошел в небольшом городке Копан. Результат игры и особенно работа арбитра не устроили футболистов и болельщиков - они окружили мужчину и принялись высказывать претензии. Но арбитр был готов к этому: он спокойно достал пистолет и в доказательство серьезности своих намерений сделал несколько выстрелов в землю. Увидев, что пистолет заряжен, а шутить судья не намерен, игроки и фанаты разошлись.