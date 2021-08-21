Азербайджанский паралимпиец заразился коронавирусом

- его отстранили от соревнований в Токио

ПЦР-тест на коронавирус азербайджанского дзюдоиста-паралимпийца, паралимпийского чемпиона 2016 года Рамиля Гасымова, сданный в Деревне атлетов, показал положительный результат, сообщили Day.Az в пресс-службе Национального паралимпийского комитета Азербайджана (НПКА).

Результат повторного теста также оказался положительным, в связи с чем азербайджанский спортсмен помещен в Токио на специальный карантин и отстранен от соревнований.

ПЦР-тест контактировавших с Гасымовым остальных 11 членов команды по дзюдо оказался отрицательным, однако они помещены на "легкий карантин". Дзюдоисты будут ежедневно сдавать тесты на COVID-19.

Азербайджанские спортсмены, помещенные на "легкий карантин", продолжая тренировки, смогут принять участие в соревнованиях.

Однако они не смогут принять участие в церемонии открытия Паралимпийских игр.

Отметим, что среди 11 спортсменов, помещенных на карантин, двукратный паралимпийский чемпион (2004, 2008) Ильхам Закиев должен был быть знаменосцем нашей команды на церемонии открытия.

В связи с этим знаменосцем сборной Азербайджана будет чемпион летних Паралимпийских игр 2008 года в Пекине Олохан Мусаев.