Француз Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами

Французский легкоатлет Саша Жоя установил юниорский мировой рекорд в беге на 110 м с барьерами на чемпионате мира среди юниоров. Соревнования проходят в Найроби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Результат 19-летнего бегуна составил 12,72 секунды, он побил свое же достижение, установленное днем ранее (12,93). Жоя пробежал дистанцию быстрее взрослого мирового рекорда (12,80), но в связи с разницей в высоте барьеров рекорд не будет сертифицирован как мировой среди взрослых.