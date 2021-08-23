Главный бой турнира Нурмагомедова отменили из-за падения бойца с трапа самолета

Поединок турнира лиги бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова EFC 39 между Фаридуном Одиловым из Таджикистана и бразильцем Марсио Сантосом не состоится. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, поединок должен был состояться 22 августа в Нижнем Новгороде и стать главным на турнире. Однако бразилец по прилете на место проведения турнира упал с трапа самолета и заявил, что не будет делать вес, сославшись на плохое самочувствие. По этой причине Одилов отказался от поединка. Ему на замену выйдет Артур Гусейнов - бой пройдет в полутяжелом весе.

Сантос и Гусейнов в апреле 2021 года встречались на турнире EFC 35. Тогда бразилец одержал победу удушающим приемом во втором раунде. На счету Сантоса 16 побед и шесть поражений. Гусейнов одержал 27 побед и десять раз проиграл.

Нурмагомедов был чемпионом организации в легком весе, в MMA провел 29 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Защитив титул осенью 2020 года, россиянин объявил о завершении карьеры.