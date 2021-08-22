https://news.day.az/sport/1371839.html Футболист потерял сознание в матче чемпионата Турции
Футболист потерял сознание в матче чемпионата Турции
Защитник стамбульского "Бешикташа" Фабрис Н'Сакала потерял сознание во время матча второго тура чемпионата Турции против "Газиантепа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел на 71-й минуте встречи. К футболисту подбежал один из одноклубников и оказал ему первую помощь до того, как прибыли врачи.
Как сообщает пресс-служба "Бешикташа" в Twitter, Н'Сакала был госпитализирован. В настоящее время он находится в сознании.
Н'Сакала выступает за турецкий клуб с 2020 года. Он принял участие в 37 матчах за "Бешикташ", в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.
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