Футболист потерял сознание в матче чемпионата Турции

Защитник стамбульского "Бешикташа" Фабрис Н'Сакала потерял сознание во время матча второго тура чемпионата Турции против "Газиантепа", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел на 71-й минуте встречи. К футболисту подбежал один из одноклубников и оказал ему первую помощь до того, как прибыли врачи.

Как сообщает пресс-служба "Бешикташа" в Twitter, Н'Сакала был госпитализирован. В настоящее время он находится в сознании.

Н'Сакала выступает за турецкий клуб с 2020 года. Он принял участие в 37 матчах за "Бешикташ", в которых забил один мяч и отдал две результативные передачи.