Месси ведет переговоры с клубом Бекхэма

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси ведет переговоры с американским клубом "Интер Майами", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, совладелец команды Дэвид Бекхэм рассчитывает, что игрок перейдет в его клуб. Отмечается, англичанин уже провел переговоры с Месси. Отмечается, что сам аргентинец недавно купил несколько домов в Майами.

10 августа французский "ПСЖ" официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем "Золотого мяча". В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

После завершения сезона-2019/20 форвард заявил о желании покинуть клуб, однако сине-гранатовые не отпустили футболиста без выплаты отступных в размере €700 млн, поэтому аргентинец принял решение остаться в каталонской команде. Его контракт с "Барселоной" истек летом 2021 года.