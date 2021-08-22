Азербайджанский борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров стал победителем молодежного чемпионата мира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Apasport.az, наш борец в весовой категории 67 кг завоевал титул чемпиона мира в Уфе, Россия.

Джафаров, победивший в полуфинале представлявшего Францию ​​борца армянского происхождения Гагика Снджояна, в решающем поединке победил и Саака Оганесяна (Армения). Он победил своего соперника со счетом 7:0 и стал чемпионом мира.

До Х.Джафарова Нихат Мамедли победил во встрече за бронзовую медаль Шермагомеда Шарибджанова (Узбекистан) со счетом 5:1 и занял 3-е место по итогам чемпионата.

Отметим, ранее из наших борцов греко-римским стилем Сархан Мамедов (130 кг) завоевал серебряную, а Эльмир Алиев (55 кг) - бронзовую медаль.