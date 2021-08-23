Афганские фанаты заявили о потере уважения к Нурмагомедову

Афганские пользователи сети раскритиковали бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова после того, как он на пресс-конференции отказался комментировать ситуацию в стране. Высказывания недовольных доступны в Instagram спортсмена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Фанаты посчитали, что Нурмагомедов должен был высказать мнение о политической ситуации в стране, и заявили о потере уважения к нему. "Ты должен быть вместе с афганцами как брат-мусульманин, но ты даже не сказал нескольких слов о нас?", "Люди в Афганистане - мусульмане. Хабиб - не мусульманин, он животное", "Ты разочаровал миллионы людей в Афганистане", - писали они.