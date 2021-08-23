Курт Зума сменит "Челси" на "Вест Хэм"

Француз Курт Зума покинет "Челси", но останется в Лондоне. 26-летний защитник станет игроком "Вест Хэма".

"Вест Хэм" согласовал детали контракта с Куртом Зума. В ближайшее время француз подпишет пятилетний договор с "молотобойцами". Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Спорт-Экспресс", "Вест Хэм" выиграл борьбу за Зума у другого лондонского клуба "Тоттенхэма".

Курт Зума перешел в "Челси" из "Сент-Этьена" в 2014 году. За семь лет защитник два раза отдавался в аренду - "Сток Сити" и "Эвертону". В прошлом сезоне Курт провел за "Челси" 36 матчей, в которых забил 5 мячей.