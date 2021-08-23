Азербайджанские каратисты заразились коронавирусом

На чемпионате Европы в Тампере азербайджанские каратисты завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, передает Day.Az со ссылкой на Milli.az.

"В тот день, когда мы отправились на соревнования, четыре наших юных спортсменов получили положительный результат теста на COVID, и они были исключены из состава. Это были спортсмены, от которых мы ждали медали. В сентябре планируется участие молодежной команды в Играх СНГ и молодежной Лиге в Стамбуле. Мы начнем готовиться к этим соревнованиям, как только вернемся в Баку", - заявил Анар Аллахвердиев.