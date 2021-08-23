https://news.day.az/sport/1372046.html Азербайджанские каратисты заразились коронавирусом
Азербайджанские каратисты заразились коронавирусом
На чемпионате Европы в Тампере азербайджанские каратисты завоевали три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали, передает Day.Az со ссылкой на Milli.az.
"В тот день, когда мы отправились на соревнования, четыре наших юных спортсменов получили положительный результат теста на COVID, и они были исключены из состава. Это были спортсмены, от которых мы ждали медали. В сентябре планируется участие молодежной команды в Играх СНГ и молодежной Лиге в Стамбуле. Мы начнем готовиться к этим соревнованиям, как только вернемся в Баку", - заявил Анар Аллахвердиев.
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