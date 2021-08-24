Новый Хабиб анонсировал дату ближайшего боя в UFC и имя соперника

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев рассказал о дате ближайшего боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Спортсмен сделал анонс в своем Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чимаев, также известный как Новый Хабиб, заявил, что выступит 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперником шведского спортсмена станет китайский боец Ли Цзянлян.

27-летний швед чеченского происхождения не выходил в октагон с сентября 2020-го. Чимаев с марта этого года восстанавливался после перенесенного коронавируса.

Чимаев ни разу не уступал в поединках по правилам MMA. На его счету девять побед в девяти боях. Три последние схватки швед провел в UFC. Из-за стиля ведения поединка его начали сравнивать с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Чимаеву удалось провести три поединка в UFC за 66 дней, что является рекордом организации.