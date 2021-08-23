Ибрагимович сможет помочь "Милану" в сентябре

Златан Ибрагимович восстанавливается после перенесенной в мае операции на колене. Нападающий сможет выйти на поле в составе "Милана" в сентябре, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации Чемпионат.com, 39-летний нападающий продолжает восстанавливаться после травмы колена и последовавшей за ней операции. Вскоре Златан Ибрагимович приступит к работе с мячом, а в сентябре шведский футболист сможет выходить на поле.

Главный тренер "Милана" Стефано Пиоли подтвердил, что восстановление Ибрагимовича идет по плану. Очень важными для Златана станут ближайшие недели. Пиоли рассчитывает на возвращение шведского нападающего в сентябре, после паузы, связанной с выступлениями сборных.