https://news.day.az/sport/1372199.html Overtime на Day.Az! - результаты матчей второго тура Английской премьер-лиги - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Overtime на Day.Az! - результаты матчей второго тура Английской премьер-лиги - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Вышел в эфир очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.
Новый выпуск передачи, которая транслируется на AvtoFM, посвящен результатам матчей второго тура АПЛ, а также анализу матчей топ-лиг, прошедших на уик-энде.
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