Overtime на Day.Az! - результаты матчей второго тура Английской премьер-лиги

Вышел в эфир очередной выпуск передачи Overtime, посвященной футболу, с участием ведущих Доктора Зии и Рустама Афсарли.

Новый выпуск передачи, которая транслируется на AvtoFM, посвящен результатам матчей второго тура АПЛ, а также анализу матчей топ-лиг, прошедших на уик-энде.