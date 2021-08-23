Азербайджанские спортсмены показали невероятные результаты в соревнованиях по триатлону

7-8 августа в Таллинне, Эстония, прошел следующий этап триатлона "Ironman" на полную и половинную дистанции. Азербайджан представляли 14 спортсменов из клубов "Trittera" и "Alfa".

В этом соревновании, в котором приняли участие как профессиональные спортсмены, так и спортсмены-любители, Камиль Алиев, Сабухи Сафаров, Серган Абасов, Вугар Салахов и Фариз Мамедов впервые, ​​Александр Мордасов, Айдын Каримов и Фирдовси Каримов в очередной раз успешно прошли полную дистанцию и выиграли титул "Ironman" (Железный человек). Как известно, участники полной дистанции должны пройти 3 этапа - преодолеть 3,8 км вплавь на открытой воде, проехать на велосипеде 180 км и пробежать марафонскую дистанцию - 42 км.

Фахри Акбаров, Азер Миртагави, Тогрул Мамедов, Тамерлан Алекперов, Теймур Фараджов впервые и Алекс Пархомовский в очередной раз успешно преодолели половинную дистанцию. Здесь участники должны пройти половину от полной дистанции для каждого этапа соревнования.

Благодаря высоким показателям турнира, Александр Мордасов квалифицировался на чемпионат мира "Ironman" на полную дистанцию в Коне (Гавайи), а Тогрул Мамедов - на чемпионат мира по "Ironman" на половинную дистанцию в Новой Зеландии.

О клубе "Triterra Baku Triathlon Club"

"Triterra Baku Triathlon Club" был основан в 2017 году Руфатом Гасановым, вторым человеком, который был удостоен звания "Ironman" в Азербайджане.

Целью создания Triterra Triathlon Club является развитие любительского спорта в Азербайджане и подготовка "Железных людей".

Триатлон - это спорт, который объединяет успешных людей с большими целями, а также дает серьезную подготовку, мотивацию и высокую энергию.

С 2018-го года Triterra Triathlon Club при активной поддержке компании PMD Group проводит регулярные работы по пропаганде здорового образа жизни и спорта среди своих сотрудников и общественности, и не случайно, что Камиль Алиев и Фахри Акбаров, участвовавшие в соревнованиях в Таллинне, являются сотрудниками PMD Group.

Также, чтобы повысить интерес к триатлону среди представителей женского пола, Pasha Bank и Triterra Baku Triathlon Club в 2021 году запустили новый проект, и первая женщина в Азербайджане, названная Ironwoman, будет удостоена высокой награды.

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