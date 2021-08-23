Афганские футболистки заявили об угрозе расправы со стороны талибов

Капитан женской сборной Афганистана по футболу Шабнам Мобарес (Shabnam Mobarez) обратилась за помощью к ФИФА и Международному олимпийскому комитету (МОК). Девушка, проживающая в Соединенных Штатах, опасается, что ее товарищей по команде могут убить представители движения "Талибан". Об этом сообщает газета The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Момбарес просит международные спортивные организации оказать содействие эвакуации игроков женской сборной по футболу из страны. "Я разговаривала с одной из моих товарищей по команде, которая осталась в Кабуле. Она прячется, ей некуда идти, талибы знают о ней и ее семье", - заявила капитан. По ее словам, после захвата страны талибами все женщины-игроки национальной сборной живут в постоянном страхе - они столкнулись с угрозами расправы со стороны боевиков.

"Вначале было всего несколько девочек, желавших играть в футбол, но постепенно их стало больше. Теперь то, что сделало их счастливыми, потенциально может их убить. Это ужасно, мы надеялись, что футбол станет инструментом, направленным на увеличение прав и возможностей афганских женщин", - отметила Момбарес.

Женская сборная Афганистана по футболу была сформирована Национальным олимпийским комитетом страны в 2007 году. Футболистки выиграли свой первый матч со счетом 5:0 против команды, состоящей из женщин-военнослужащих международной коалиции. В 2012-м сборная смогла выйти в полуфинал Федерации футбола Южной Азии.

"Талибан" запретил женщинам заниматься спортом еще во время своего первого правления в 90-е годы. 15 августа 2021 года, после падения Кабула, афганская женская сборная удалила свои аккаунты в социальных сетях. Несмотря на заверения талибов об "уважительном отношении к афганской женщине", после повторного прихода к власти, экстремисты развернули масштабную кампанию дискриминации по половому признаку.