Стал известен состав команды Азербайджана на Всемирной шахматной олимпиаде

Стал известен состав сборной команды Азербайджана, которая будет участвовать в ТОР-дивизионе второй Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В основной состав сборной вошли Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.

Отметим, что соревнования в четвертом дивизионе Всемирной шахматной олимпиады уже завершены. 27-29 августа состоятся турниры третьего дивизиона, 24 сентября - второго дивизиона.

8-10 сентября пройдут игры ТОР-дивизиона, в которых примет участие и команда Азербайджана.