https://news.day.az/sport/1372231.html Стал известен состав команды Азербайджана на Всемирной шахматной олимпиаде
Стал известен состав команды Азербайджана на Всемирной шахматной олимпиаде
Стал известен состав сборной команды Азербайджана, которая будет участвовать в ТОР-дивизионе второй Всемирной шахматной онлайн-олимпиады, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В основной состав сборной вошли Теймур Раджабов, Шахрияр Мамедъяров, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева.
Отметим, что соревнования в четвертом дивизионе Всемирной шахматной олимпиады уже завершены. 27-29 августа состоятся турниры третьего дивизиона, 24 сентября - второго дивизиона.
8-10 сентября пройдут игры ТОР-дивизиона, в которых примет участие и команда Азербайджана.
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